Ma location pour les JO est annulée et reproposée trois fois plus chère : le 13H à vos côtés

Françoise, de Biot, dans les Alpes-Maritimes, avait réservé un logement à Paris pour assister à des épreuves des Jeux Olympiques. Sa réservation a été annulée, mais le logement a été remis à la location pour un loyer trois fois plus cher...

Les prix pour la location d’un logement à Paris pendant les Jeux Olympiques ont incontestablement flambé. Difficile à quantifier précisément, car les prix sont libres, mais un courtier en assurance a réalisé une étude cet été, dont les résultats donnent le tournis... Il faudra débourser en moyenne 750 euros pour une nuit dans un studio, au lieu de 130 euros cette année, ou encore 1200 euros la nuit pour un T3, contre 240 euros en moyenne cette année. En gros, les prix sont multipliés par 4, 5, voire 6. On avait assisté exactement au même phénomène lors des derniers Jeux à Rio ou à Londres.

Revenons à la mésaventure de Françoise, elle avait fait une réservation qui a été confirmée puis annulée. Le propriétaire en a-t-il le droit ? Globalement, oui. Le principe général, c’est que les hôtes contrôlent leur calendrier et leur prix. Cependant, si un propriétaire annule, il aura des frais à payer. Cela dépend des plateformes, mais en fonction de la date à laquelle il annule, il va payer des pénalités. Par exemple, pour la plateforme la plus connue, pour une annulation plus de 30 jours avant l’arrivée, il paiera 10% du montant de la réservation. Moins de 48 heures avant, les frais s’élèvent à 50%.