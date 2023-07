Ma location de vacances ne correspond pas à la description, puis-je être dédommagé ? Le 20H vous répond

Le logement que je loue pour les vacances ne correspond pas à la description. Puis-je obtenir un dédommagement si je décide de rester ?

Oui, que vous restiez ou non, ça ne change rien à l’affaire : "Le contrat n’est pas respecté, le loueur est en tort", explique Laure Littardi, juriste pour l’association UFC-Que Choisir. Mais encore faut-il pouvoir le prouver. Pour ça, votre contrat de location et l’état des lieux d’entrée sont vos meilleurs alliés. "Vous avez souvent signé le premier à distance, au moment de la réservation, et vous remplissez le deuxième à votre arrivée", poursuit la juriste. Il suffit donc de les comparer et de réclamer une compensation financière à la hauteur de votre déception.

Il peut être utile de "faire constater les manquements par huissier ou de prendre des photos/vidéos", peut-on lire sur ce guide, rédigé par l’association de défense des consommateurs pour faciliter vos vacances. Après, tout est affaire de négociations, entre vous et le loueur. Il n’existe pas de "grille légale" pour estimer les manquements.