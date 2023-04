Ma mère a été victime d'un démarcheur indélicat, que puis-je faire ? Le 13H à vos côtés

Concernant la mère de Séverine, le vendeur est reparti avec un chèque, qu’il a encaissé deux jours plus tard. Là non plus, cela ne va pas. Pour réclamer l’annulation de la vente, il faut d’abord mettre en demeure le vendeur par lettre recommandée. On saisit ensuite un conciliateur de justice puis le tribunal de proximité. Et cela, avec l’aide de la protection juridique de l’assurance habitation. Il est possible aussi de porter plainte à la police ou à la gendarmerie pour abus de faiblesse (3 ans de prison et 375.000 euros d’amende). Cliquez ici pour aller plus loin.