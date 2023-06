Ma mère a payé près de 2000 euros la réparation d'une fuite d'eau, que faire ? Le 13H à vos côtés

La mère de Stéphane, de Fontenay-Trésigny, en Seine-et-Marne, a payé 1930 euros pour la réparation d’une fuite sur son réservoir de toilettes. Que peut-elle faire ?

Quand vous faites appel à un dépanneur à domicile, vous concluez avec le professionnel ce qu’on appelle un contrat hors établissement (comme pour un démarchage à domicile). Cela implique qu’un devis est obligatoire AVANT l’exécution des travaux. Cela implique aussi qu’une fois le devis accepté, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Attention, pas pour tous les travaux liés à la réparation d’urgence, mais en revanche, pour tous les travaux complémentaires. Par exemple, dans le cas de la mère de Stéphane, on voit sur la facture, la fourniture pour 780 euros d’un réservoir de WC. Vous pouvez très bien dans les 14 jours renoncer à cet achat et demander au professionnel de le reprendre et de vous rembourser.

Malheureusement dans le cas de Stéphane, cela fait plus de 14 jours que les travaux ont été réalisés. Nous avons examiné le devis et la facture qui ont été fournis à sa mère. Tout est extrêmement bien fait, toutes les mentions obligatoires sont là. Et en France, les prix sont libres, donc ce sera très compliqué d’obtenir quoi que ce soit.