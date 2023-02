Ma mère entre en maison de retraite, peut-elle bénéficier d'une réduction d'impôts ? Le 20H vous répond

Ma mère, qui est très âgée, entre en maison de retraite. Peut-elle bénéficier d'une réduction d'impôts ?

Oui, elle peut récupérer jusqu’à 25% des frais d’hébergement sous forme de réduction d’impôts, dans la limite de 10.000 euros par an. Il faut déclarer ces sommes au moment de votre déclaration de revenus, ce sont les cases 7CD et 7CE "réductions et crédits d’impôt", nous précise-t-on au Trésor public. "Compte tenu du prix des maisons de retraite, c’est un avantage fiscal dont il ne faut pas hésiter à profiter", nous explique Olivier Bertaux, fiscaliste pour l’association Contribuables Associés.

Attention en revanche, les allocations que la personne âgée pourrait éventuellement toucher sont automatiquement déduites, comme l’allocation de solidarité aux personnes âgées, plus couramment appelée minimum vieillesse. Et que l’on soit clair, il s’agit bien d’une réduction d’impôts et pas d’un crédit d’impôts. Autrement dit, cet avantage ne s’applique que s’il y a un impôt à payer.