Ma pompe à chaleur a givré et ne tourne plus rond, que puis-je faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de la Somme à propos de sa pompe à chaleur tombée en panne à cause du givre. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Ma pompe a chaleur a givré. Je l'ai éteinte, elle n'a pas résisté. Que puis-je faire ?

Du givre sur une pompe à chaleur, c’est un phénomène tout à fait fréquent. Cela se passe au niveau de l’unité extérieure de la pompe à chaleur, celle qui est généralement apposée sur la façade de votre logement. Lorsque le temps est humide, de la condensation se forme et entre en contact avec le liquide frigorigène de la pompe à chaleur. Cela crée du givre qui, au fur et à mesure, peut recouvrir votre pompe à chaleur si les températures extérieures sont froides.

C’est ce qui est arrivé à Dominique, de Péronne, dans la Somme. Elle a tenté de contacter le service après-vente de l’installateur, mais elle estime n’avoir pas reçu de réponse satisfaisante. Elle a donc éteint la pompe à chaleur. Celle-ci a totalement gelé et est donc à changer. En fait, les pompes à chaleur sont équipées d’un système de dégivrage automatique et donc quand on la place hors tension, ce système ne fonctionne plus.

Dominique estime qu’elle avait signé un contrat d’entretien avec son installateur, et que donc elle n’a pas à payer les frais de main d’œuvre. "En fait, tout dépend du contrat d’entretien signé par le client", nous précise Roland Bouquet, président du SYNSAV (syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique). Mais en général, quand on signe un contrat avec son installateur, cela couvre non seulement l’entretien bisannuel de la pompe à chaleur qui est obligatoire, mais aussi la maintenance. Les frais de déplacement et d’intervention sont pris en charge y compris en cas de panne.

"À propos de l’entretien obligatoire tous les deux ans, il faut noter que la plupart des fabricants de pompes à chaleur conseillent plutôt un entretien annuel", poursuit Roland Bouquet. Dominique doit donc regarder dans son contrat ce qui était couvert ou non. La loi est formelle : les clauses du contrat doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, ça n’est pas toujours le cas.

En cas de doutes, l’arbitrage se fait en faveur du consommateur. Il faut tenter de négocier avec l’entreprise>. Si celle-ci répond à Dominique qu’elle n’aurait pas dû éteindre sa pompe à chaleur, elle répondra qu’elle n’a reçu aucun conseil utile du SAV.

Ensuite, elle peut peut-être saisir un conciliateur de justice pour éviter une procédure devant le tribunal judiciaire.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.