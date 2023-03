Ma rue est envahie par les panneaux publicitaires, comment les faire enlever ? Le 13H à vos côtés

Vérifiez tout cela et si vous constatez qu’un panneau n’est pas en règle, prenez une photo et envoyez-la à votre mairie ou à votre communauté de commune. C’est à elle de faire respecter la loi.

Cela pourra aller jusqu’au démontage du panneau non conforme, et ce immédiatement s’il ne respecte le règlement national.

En revanche, si un règlement local a été édicté, il faudra être un peu plus patient, c’est le cas pour Patrick. Dans ce cas, le propriétaire a deux ans pour mettre aux normes un panneau publicitaire non conforme, six ans s’il s’agit d’une enseigne.