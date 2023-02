Ma tante de 86 ans a été abusée par un démarcheur, comment annuler la vente ? Le 13H à vos côtés

Lucien, de Montélimar, dans la Drôme, a découvert chez sa tante de 86 ans un bon de commande pour deux boules anti-incendie. Le prix : 1650 euros. Comment faire pour annuler cette vente ?

Des commerciaux peu scrupuleux, qui vendent des produits chers et inappropriés à nos aînés, ça arrive. Le problème, c’est que souvent, on s’en aperçoit trop tard... C’est le cas de Lucien, car il a trouvé ce bon de commande deux mois après que sa tante l’a signé. Les boules anti-incendie sont des dispositifs efficaces contre des départs de feu. En l’espèce, leur prix est clairement excessif. On en trouve facilement pour une centaine d’euros. De surcroît, il n’est pas certain que la tante de Lucien en avait

vraiment besoin.

Pour faire annuler la vente, ce n’est pas facile, parce que dans le cadre d’un démarchage à domicile, le delai de rétractation est de 14 jours. Nous avons demandé de l’aide à l’UFC-Que choisir, et en particulier à son directeur juridique, Raphaël Bartlomé.

"Il y a un premier moyen d’action", nous dit-il. "Dans le cadre d’un démarchage à domicile, le vendeur ne peut accepter aucun paiement dans les 7 jours de la signature du bon de commande". Donc, si l’on arrive à montrer que le commercial est parti avec un chèque par exemple, on peut annuler la vente. Il faut demander le chèque à sa banque pour voir la date qui y est inscrite.