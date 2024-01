Ma voisine souffre du syndrome de Diogène, c'est insupportable, comment agir ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante d'Arras, dans le Pas-de-Calais : la voisine de l'appartement dont elle est propriétaire souffre du syndrome de Diogène. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Claudine, d'Arras, dans le Pas-de-Calais, explique qu'elle ne peut plus louer l'appartement dont elle est propriétaire : la voisine qui l'occupe souffre du syndrome de Diogène. "Elle entasse des objets divers qui empiètent aussi sur ma terrasse. Odeurs d’excréments de chats, des mouches, c’est insupportable", assure Claudine. Que peut-elle faire ?

Le syndrome de Diogène, c’est un trouble du comportement qui se caractérise principalement par une accumulation massive d’objets du quotidien, une négligence quasi-totale de l’hygiène tant corporelle que matérielle. Souvent, la personne qui en est atteinte refuse toute aide. Quand on est voisin d’une personne atteinte de ce syndrome, cela engendre de nombreuses nuisances : odeurs, risques d’incendie, apparition de nuisibles, etc. Alors, que faire ?

Il faut déjà aller voir son voisin et essayer de lui expliquer que ce manque d’hygiène est un problème pour vous. Cela dit, vu que c’est un trouble du comportement, ce n’est pas vous seul qui pourrez résoudre le problème. Cela n’empêche pas que vous avez des droits, notamment celui de jouir de votre logement sans perturbation, sans trouble.

Comment faire valoir ces droits ? Il faut agir sur plusieurs plans, faire intervenir plusieurs acteurs parce que c’est un problème compliqué.

D’abord, il faut contacter la mairie : les services sociaux qui peuvent aider cette personne atteinte du syndrome de Diogène.

Mais aussi les services d’hygiène et de salubrité parce qu’il y a des risques à ce niveau-là. Ensuite, si le voisin est locataire, il est possible de contacter le propriétaire de l’appartement (si vous ne le connaissez pas, adressez-vous au syndic de copropriété). Le propriétaire pourrait engager une procédure de résiliation du bail et d’expulsion puisque le locataire ne respecte pas ses obligations d’entretien et de jouissance paisible du logement.

Et si le voisin est propriétaire de son logement ? Là, c’est beaucoup plus compliqué, car un propriétaire peut faire ce que bon lui semble dans son logement. Mais cela à condition de ne pas causer un trouble anormal de voisinage. C’est une notion qui est évidemment à mettre en avant dans ce genre de cas devant le tribunal judiciaire. Mais tous les experts le disent : dénouer une telle situation est très compliquée, il faut mobiliser de nombreux interlocuteurs pour parvenir à trouver une solution.

