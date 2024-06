Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une automobiliste du Pas-de-Calais à propos de réparations à payer sur sa voiture en leasing. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Mon véhicule en leasing est tombé en panne. Qui doit payer ?

Il y a 2 ans, Gaëlle, de St-Etienne-au-Mont, dans le Pas-de-Calais, loue un véhicule de 2016, car oui, il est possible de faire un leasing sur une voiture d’occasion. Le problème, c’est que récemment, lors d’un rendez-vous pour une révision, on lui annonce que la crémaillère de direction est à changer. Coût des réparations : 2200 euros. Gaëlle se demande si c’est bien à elle de régler cette facture. Est-ce normal ?

"Globalement, les règles de fonctionnement de votre leasing sont définies par le contrat que vous avez signé", nous précise maître Jean-Baptiste Le Dall, avocat en droit automobile. "Par conséquent, lisez attentivement toutes les clauses, c’est vrai que c’est fastidieux et notamment celles qui concernent les conditions de prise en charge en cas de panne, qui paie, si un véhicule de remplacement peut vous être attribué, etc", poursuit Maître Le Dall.

Il y a quand même des grandes règles qui s’appliquent à tous les contrats ? En général, l’entretien courant du véhicule à votre charge (les plaquettes, les pneumatiques etc). Mais souvent, il est possible de souscrire une option payante pour que cet entretien courant soit pris en charge. C’est un gage de tranquillité.

Pour le reste, pour des réparations plus importantes, tout va dépendre de l’origine de la panne. Si le loueur considère que la panne est due à une négligence ou à une mauvaise utilisation du véhicule, il vous répondra que c’est à vous de payer comme dans le cas de Gaëlle. En l’occurrence, il s’agit de la crémaillère de direction, c’est une pièce qui a une durée de vie moyenne de 300.000 km, c’est quand même assez curieux qu’elle casse après 43.000 km.

Comment Gaëlle peut-elle se défendre ? Il y a un passage obligé, c’est de solliciter une expertise amiable contradictoire. N’hésitez pas à vous faire aider par la protection juridique de votre assurance auto. L’expert dira si c’est votre conduite qui est en cause ou si une défaillance de la pièce existait avant la location.

Il est en effet possible de mettre en avant la garantie des vices cachés en matière de leasing. D’abord, on met en demeure le loueur de prendre en charge les réparations. Si ça bloque, on peut saisir un conciliateur de justice. Et enfin, on peut aller devant le tribunal. Au terme de la procédure, on peut obtenir la prise en charge des réparations, mais aussi une indemnité pour compenser le trouble de jouissance subi.

