VIDÉO - Violences urbaines : qui va payer la facture des voitures brûlées ?

Il faudra régler à la fourrière 150 euros pour l’enlèvement et le gardiennage du véhicule. Le montant du préjudice total dépend, lui, de leur contrat d’assurance. "Si vous êtes assuré en 'tous risques', là, vous êtes couvert pour un incendie. Donc votre assureur doit vous proposer une indemnisation. Si vous êtes ce que l'on appelle le 'tiers intermédiaire', avec une garantie 'vol et incendie', même cas de figure", explique Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com. Deux conditions : porter plainte, et déclarer votre sinistre dans les 30 jours.