VIDÉO - Fini le calvaire pour résilier son assurance, voici comment faire en trois clics

Une musique interminable, voilà commence le calvaire d'une résiliation. Des heures au téléphone. Jusqu'à présent, cela demandait de la patience, de la paperasse et le plus souvent des courriers recommandés. "C'est quelques fois très casse-pied, il faut le reconnaitre", sourit une passante. "C'est un peu long, un peu relou comme on dit, avec le sentiment qu'ils veulent nous garder au maximum", explique de son côté un jeune homme.

Une époque révolue. À partir de ce jeudi 1er juin, les assureurs seront obligés de faire apparaître clairement sur leur site Internet un onglet permettant une résiliation facile en trois clics.