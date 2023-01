Réforme des retraites : 1 200 euros de pension, un minimum pour tous ?

Danièle Haas aurait souhaité une retraite plus confortable. Intermittente du spectacle, avec plus de 60 employeurs différents et des salaires irréguliers : à l'arrivée, une petite retraite de 1 100 euros nets. Un plancher à 1 200 euros ne changerait pas grand-chose.

Cela ne se voit pas, mais Patricia est à la retraite depuis deux ans avec une carrière complète : 44 ans au Smic comme caissière. Elle vient malgré tout de reprendre un poste à temps partiel. Entre régime général et complémentaire, elle perçoit 1 186 euros. Si la mesure s'appliquait aux retraités, elle gagnerait quinze euros supplémentaires.