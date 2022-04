Magasins discount : la solution pour limiter les dépenses

Ce concept, pour l'heure, expérimental, pourrait arriver dans toutes les grandes villes vu que le hard-discount ne se limite plus aux zones commerciales. En témoigne ce magasin flambant neuf en plein cœur de Paris. À l'intérieur, vous pouvez déguster des pains au chocolat à 39 centimes d'euros ou avoir des gels douche à 89 centimes. Et pour fidéliser et rassurer les clients sur la bonne qualité des produits, cette enseigne allemande est montée en gamme dans certains rayons comme la viande quitte à avoir un prix plus élevé. En un an, l'entreprise a ouvert 18 magasins dans la capitale.