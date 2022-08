Magasins discounts : les secrets des petits prix

En été, la fréquentation et le chiffre d'affaires d'un magasin situé dans une zone touristique augmentent de 30%. Pour répondre à cette demande exceptionnelle, Marc Audo, le directeur du magasin, doit être très vigilant avec ses stocks. Plus de stocks et plus de personnel. L'équipe de Marc est passée de douze à quinze personnes pour la période estivale. C'est une période cruciale durant laquelle les petits prix sont mis en avant. Cette enseigne les appelle "les imbattables", comme ce paquet de chips, vendu à 74 centimes.