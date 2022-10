Mail frauduleux : peut-on demander un remboursement à la banque ? Le 13H à vos côtés

Peut-on demander un remboursement à la banque pour un mail frauduleux ? Selon le Code monétaire et financier, la banque n’a pas à assumer une négligence grave de l’utilisateur. Quand on clique sur un mail frauduleux, les banques et la justice ont tendance à considérer que vous avez fait preuve de négligence. Toutefois, ça reste à la banque de le prouver. En gros, plus le courrier est grossier moins vous aurez de chance de vous faire rembourser.