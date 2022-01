Maisons France Services : l'administration plus proche de vous

Cette aide encore mal connue rassure les habitants. "Il y avait quelqu'un à ma disposition pour me rappeler comment on faisait et ça a été parfait", témoigne une habitante. La Creuse et ses 15.000 habitants comptent aujourd'hui quatorze structures labellisées. Depuis quelques années, à Dun-le-Palestel, les services publics sont regroupés dans un tiers-lieu, dans une ambiance détendue.