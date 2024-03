Ma cour en béton se fissure deux ans seulement après sa construction, que puis-je faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Seine-et-Marne qui a déboursé près de 11.000 euros pour refaire sa cour, en très mauvais état deux après. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Ma cour en béton se fissure deux ans seulement après sa construction. Que puis-je faire ?

Nathalie, de Bransles, en Seine-et-Marne, a déboursé près de 11 000 euros pour refaire sa cour. Mais deux ans plus tard, il y a des fissures, des plaques qui se décollent, elle n’est pas satisfaite, d’autant que l’entreprise qui a réalisé les travaux ne lui répond plus.

Première question : qu’est-ce qui bien pu se passer pour que du béton se dégrade autant en moins de deux ans ? Nathalie a quelques soupçons sur la température le jour de la pose de ce béton. C’est très important, car que ce ce soit par temps froid, (moins de 5°C) ou par temps chaud (plus de 25°C), l’entreprise doit prendre des précautions supplémentaires le jour de la pose.

Nathalie nous dit qu’il faisait plus 25° le jour de la pose, dans ces conditions la prise et le durcissement du béton sont accélérés, et cela peut favoriser l’apparition de fissures. Que peut-elle faire ?

Il y a visiblement des malfaçons dans les travaux réalisés par cette entreprise. Je vous rappelle que celle-ci est tenue par une obligation de résultat, c’est-à-dire que ce sera à elle de prouver que les problèmes ne viennent pas d’elle. Elle devra notamment montrer qu’elle a accompli les travaux dans les règles de l’art, en l’occurrence montrer qu’elle a pris des précautions dans la pose du béton par temps chaud.

Que faire quand l’entreprise ne répond plus ? Il faut la mettre en demeure par lettre recommandée de venir corriger les malfaçons. Cela vaut sans doute le coup aussi de faire venir un expert ou commissaire de justice afin de faire constater officiellement les malfaçons. Si rien ne se passe, avant d’envisager une procédure judiciaire, il faut penser à l’assurance décennale de cet artisan. En l’absence de réponse adaptée de l’entreprise après la mise en demeure, vous pouvez contacter directement l’intervention de la décennale. La plupart du temps, ses coordonnées sont fournies avec le devis ou la facture. Là aussi, faites-le par lettre recommandée et joignez le devis, les photos, voire un rapport d’expertise.

Au bout d’un moment, si rien ne se passe, il sera quand même préférable de prendre un avocat, car le préjudice est quand même important pour Nathalie.

