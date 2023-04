VIDÉO - "Ça donne du stress" : ces bénéficiaires de MaPrimeRénov' se battent pour récupérer leurs aides

Les difficultés techniques dans l'accès à MaPrimeRénov', dispositif-phare d'aide à la rénovation des logements, sont "loin d'être résolues", a affirmé jeudi devant une commission sénatoriale la Défenseure des droits (DDD) Claire Hédon. En octobre, la DDD avait publié une décision mettant en lumière de nombreux dysfonctionnements techniques dans le traitement des dossiers des demandeurs. Ayant reçu près de 500 réclamations en deux ans à ce sujet, elle ciblait en particulier le portail en ligne où les usagers doivent impérativement créer un compte pour faire leurs démarches.

Francine, interrogée par TF1, est dans cette situation, ayant usé du dispositif MaPrimeRénov' pour s'acheter une chaudière toute neuve. "La facture initiale était de 10.000 euros et on avait des aides de 1200 euros", explique-t-elle dans le sujet en tête de cet article. Un gros investissement dont une partie doit être prise en charge par l’État, mais deux ans plus tard, l'argent n'a jamais été reçu. Pourtant, sa demande a été validée. Les travaux ont été réalisés par des artisans agréés. Seulement, malgré de nombreux appels et mails pour obtenir le versement, rien n'y fait : "Rien ne se débloque, ça donne du stress, car on ne sait pas s'il va falloir payer ce montant-là et cette somme, on ne l'a pas", dit-elle.