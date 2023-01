MaPrimeRénov' : les plafonds de l'aide augmentent ce mercredi

Dès ce 1er février, les forfaits "rénovations globales" pour les ménages aux ressources intermédiaires et supérieurs seront également relevés, passant respectivement de 7.000 à 10.000 euros et 3.500 à 5.000 euros, "pour orienter plus clairement ces ménages vers les bouquets de travaux les plus performants".

Par ailleurs, les aides apportées par MaPrimeRénov’ à l’installation de foyers fermés et d’inserts à bois ont aussi été augmentées "afin d’inciter les Français possédant un foyer ouvert à opter pour des solutions plus performantes pour améliorer la qualité de l’air". Pour MaPrimeRénov’ Bleu (foyers aux revenus très modestes), on passe de 2 000 à 2 500 euros, pour MaPrimeRénov’ Jaune (foyers aux revenus modestes), on passe de 1 200 à 1 500 euros, pour MaPrimeRénov’ Violet (foyers aux revenus intermédiaires), on passe de 600 à 800 euros, indique l'association Qualit’EnR.