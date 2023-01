Taxe foncière : pourquoi elle va fortement augmenter dans plusieurs villes cette année

La mauvaise nouvelle tient en un chiffre. La taxe foncière de Mireille, retraitée, sera 80 euros plus chère cette année pour son appartement de 100 mètres carrés. "Ça fait 50 ans que j'habite l'immeuble, je dépasse l'entendement. C'est pas possible. On n'a plus la taxe d'habitation, mais on a la taxe foncière qui augmente, à quoi ça rime ?", s'agace cette propriétaire.