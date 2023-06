Mécontent des travaux, ai-je le droit de ne pas payer intégralement l'artisan ? Le 13H à vos côtés

Comment s’y prendre alors ? D’abord, on essaie de régler le problème à l’amiable, on montre les problèmes qu’on a repérés à l’artisan, dans la majorité des cas, il viendra faire quelques retouches. Si ce n’est pas le cas, on peut le mettre en demeure par lettre recommandée de venir faire les travaux. S’il ne réagit toujours pas, on fait appel à un conciliateur de justice.

Et si le désaccord persiste, on fait appel à un commissaire de justice pour qu’il vienne prendre des photos des malfaçons et on lance une procédure devant le tribunal judiciaire. On peut demander soit la réduction du prix, soit une réparation du préjudice, notamment si vous avez fait appel à un autre artisan pour les retouches.