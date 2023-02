Combien va me coûter l'erreur de nom dans mes billets d'avion ? Le 13H à vos côtés

Si vous vous rendez compte de l’erreur plus tardivement, la correction d’une erreur mineure devient la plupart du temps payante : 150 euros la correction en ce qui concerne la compagnie prise par Régis. Si l’erreur n’est pas mineure, si vous vous êtes totalement trompé dans les noms des passagers, cela devient beaucoup plus compliqué.

Les compagnies aériennes sont en effet très peu enclines à changer complètement le nom sur un billet. D’abord pour des questions de sécurité, ensuite pour éviter la mise en place d'un système de revente de billets. Par conséquent, la plupart des compagnies refusent tout changement de nom. Il faut donc racheter un billet, et souvent il est plus cher puisque les prix ont tendance à augmenter au fil du temps. Chez certaines compagnies low-cost, le changement de nom est cependant possible, mais les frais de modification peuvent être assez élevés comparés au prix du billet. Moralité : mieux vaut être très vigilant au moment de la réservation !