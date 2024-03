Mes prothèses dentaires ont été perdues pendant mon séjour à l'hôpital, que faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant du Gard : ses prothèses dentaires ont été égarées par l'hôpital où il séjournait. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai été hospitalisé, mes prothèses dentaires ont été perdues pendant mon séjour. Que faire ?

Quand vous êtes admis à l’hôpital, vous êtes invité à déposer vos objets et effets de valeur. Quand il s’agit de sommes d’argent, de moyens de paiement, de papiers d’identité ou de bijoux, en général, on préfère les déposer. Cela fait donc l’objet d’un inventaire. Tout est répertorié et placé en sécurité, dans le coffre de l’hôpital. En cas de vol, détérioration ou perte de ces objets, la responsabilité de l’hôpital est engagée de plein droit. Il n’y a même pas à démontrer une faute de l’établissement. Vous serez indemnisé.

Une précision : quand on est admis en urgence, un proche ou un agent de l’hôpital procèdent à l’inventaire. Ultérieurement, dès que votre état le permet, vous devez être informés des règles concernant vos objets. Parfois, on a envie de garder des objets près de soi, souvent parce qu’on en a besoin comme des lunettes ou des prothèses dentaires. C’est pour cela que très souvent, les établissements appliquent à ces objets (lunettes, prothèses dentaires ou auditives), la procédure dite du dépôt "feint".

Qu’est-ce que cela signifie ? Ces objets sont "administrativement" déposés lors de l’admission, mais conservés par le patient, sous la responsabilité de l’hôpital durant le séjour.

Attention, il y a des conditions :

- Il ne peut pas s’agir de sommes d’argent, de moyens de paiement, etc.

- Ces objets doivent avoir fait l’objet d’un inventaire précis.

- L’établissement doit avoir donné son accord préalable pour que vous conserviez ces biens dans votre chambre.

Souvent d’ailleurs, on vous fournit des boitiers ou étuis avec étiquettes et couleurs distinctes pour assurer leur suivi.

En cas de perte, on est couverts alors ? Oui, si toutes les conditions sont réunies, la responsabilité de l’établissement est pleinement engagée. En cas de problèmes, vous pouvez faire une demande d’indemnisation. Pour les autres objets que vous avez gardés sans les signaler, il faudra que vous prouviez une faute de l’établissement, ce qui n’est jamais simple. En cas de litige, il faudra faire une procédure devant le tribunal administratif pour un hôpital public, devant le tribunal judiciaire pour une clinique.

