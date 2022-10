Mes voisins font trop de bruit en journée, puis-je appeler la police ? Le 20H vous répond

Mes voisins font du tapage en journée, puis-je appeler la police ?

Oui. Même si c’est de jour, votre voisin peut écoper d’une amende pour tapage. Pour cela, il faut que les forces de l'ordre constatent que les bruits sont soit répétitifs, soit intensifs, soit durables dans le temps. Un seul de ces critères permet de constituer l’infraction. Mais autant vous dire que le tapage est loin d’être un dossier prioritaire pour les policiers, donc s’ils ne se déplacent pas, pensez bien à enregistrer les nuisances, ça pourra vous servir en cas de recours.

La première étape, conseille David Rodrigues, juriste à la CLCV et spécialiste des questions de logement, c’est le dialogue. Il faut tenter d’échanger avec votre voisin pour lui expliquer votre gêne, et comprendre d’où vient le bruit : est-ce dû à un comportement problématique de l'habitant ? Ou à une mauvaise isolation phonique ? Dans ce dernier cas, certaines solutions peuvent être envisagées : glisser des patins sous les pieds des meubles, des revêtements isolants, feutrine ou liège pour éviter les bruits de choc, installer un support entre le sol et la chaîne hifi...