Mes voisins squattent ma cave, que puis-je faire ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond".

Garance Pardigon répond à leurs questions, liées au droit du logement, sur le plateau de Gilles Bouleau.

Mes voisins squattent ma cave, que puis-je faire ?

Présenter votre acte de propriété et le règlement de l’immeuble à ce voisin… Et espérer que cela suffise. "Adressez-lui une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, en lui donnant un délai pour libérer les lieux de son plein gré, conseille Cécile Nlend, juriste pour PAP.fr. À l’issue de la date butoir et si le squatteur n’a pas libéré les lieux, il peut être utile de faire intervenir un huissier de justice."

Vous trouverez une liste des huissiers de justice les plus proches de chez vous sur le site de la Chambre syndicale des professionnels. En tout cas, "ne vous faites pas justice vous-même", met-on en garde à l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement. "Si vous videz la cave en question sans demander l’autorisation du squatteur, vous vous mettez en tort… Même si au départ, vous êtes chez vous."

Quant au syndic de l’immeuble, malheureusement, il n’est pas sûr qu’il vous soutienne dans vos démarches. "Le syndic n’a pas l’obligation d’intervenir dans les conflits entre copropriétaires. En revanche, c’est lui qui est responsable en cas d’occupation ou encombrement des parties communes".