Mini-prêts bancaires : un bon plan pour emprunter ?

En effet, ces mini-crédits ne sont pas encadrés. Selon des associations de consommateurs, certaines banques en ligne peuvent même proposer des taux d'intérêts faramineux jusqu'à 2 000% sur de petits montants. Et si le client ne rembourse pas dans les temps, il doit payer des pénalités additionnelles ou il sera inscrit aux fichiers des incidents de remboursements d'emprunts et ne pourra plus emprunter ailleurs.