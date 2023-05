Mon artisan a été condamné à refaire les travaux... mais rien ne se passe : le 13H à vos côtés

Revenons sur le jugement : l’artisan avec lequel il était en conflit a été condamné à refaire les travaux de la cour sous astreinte, c’est-à-dire avec une pénalité journalière, 10, 20, 30 euros par jour tant que les travaux ne sont pas faits. Les montants peuvent vite gonfler, en général, c’est assez efficace. Le problème, comme dans le cas de Joël, c’est lorsque la partie adverse ne fait rien.

"Dans ce cas, nous dit maître Thomas Rossineau, avocat à Paris, il faut bien regarder ce qui est dit dans le jugement. Il se peut qu’une solution ait été prévue dans le cas où le paiement d’une astreinte n’a pas été efficace".

"Mais en général, précise maître Régis Granier, il est possible, passé un certain délai, de demander la liquidation de l’astreinte". C’est-à-dire d’arrêter le paiement des pénalités, de calculer le montant qui est dû et d’essayer de trouver une autre solution. Par exemple que les travaux soient faits par un autre entrepreneur.

Mais attention, "tout cela est à demander, en général, au juge de l’exécution. C’est un juge du tribunal judiciaire spécialisé dans l’exécution des décisions de justice", poursuit maître Granier. "Et une fois calculé le montant des pénalités, vous vous adressez à un commissaire de justice qui en assurera le recouvrement". Précisons quand même, que dans la majorité des cas, les décisions de justice sont appliquées beaucoup plus facilement !