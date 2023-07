Mon assurance auto a été résiliée après un sinistre, est-ce légal ? Le 13H à vos côtés

La sœur de Léa, de Granville, dans la Manche, a vu son assurance auto résiliée par son assureur à la suite d’un sinistre. Est-ce légal ?

C’est une pratique courante dénoncée par les associations de consommateurs. On appelle ça "le nettoyage de portefeuille". C’est ce qu’il s’est passé pour la sœur de Léa, mais aussi pour beaucoup d’assurés. Après un ou deux sinistres, même mineurs, même non responsables, on vous prévient que votre contrat va être résilié. C’est tout à fait légal puisque l’assureur a lui aussi le droit de résilier un contrat à l’échéance, du moins s’il prévient l’assuré deux mois avant.

Mais pourquoi les assureurs font-ils ça ? Ils considèrent que si vous avez plusieurs sinistres, même non responsables, il y a de fortes chances que vous en ayez un autre dont vous serez responsable à l’avenir, et que vous leur coûterez donc trop cher.

Cela peut s’entendre, le problème, c’est que cela peut placer l’assuré dans une situation délicate pour un ou deux accrochages dont il n’est pas responsable.

Quand votre contrat est résilié par votre assurance, vous allez être inscrit sur le fichier AGIRA durant cinq ans. C’est le fichier qui recense les personnes qui ont été radiées par leur assurance, ce n’est pas bon car les compagnies traditionnelles ne vous accepteront plus, le prix de votre assurance va grimpe.