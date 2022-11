Mon assurance habitation doit-elle couvrir la destruction d’un nid de frelons ? Le 20H vous répond

Mon assurance habitation doit-elle prendre en charge la destruction d’un nid de frelons ?

Il faut vérifier votre contrat, mais le plus souvent, c’est non... "C’est la différence avec les punaises de lit, qui elles donnent généralement droit à un dédommagement", précise Luka Payras, spécialiste assurance pour le comparateur en ligne Selectra. Il faut compter entre 80 et 300 euros pour l’intervention d’un professionnel, suivant l’accessibilité du nid en question. "En raison de l’explosion du nombre de demandes, ils n’interviennent plus qu’en cas d’urgence imminente, par exemple si le nid est à proximité d’une école", ajoute Marc Pondaven, directeur général de Polleniz, une société qui accompagne les collectivités dans la lutte contre les nuisibles.