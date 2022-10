Mon assurance habitation peut-elle augmenter du jour au lendemain au motif du risque climatique ? Le 20H vous répond

Mon assurance habitation peut-elle invoquer le risque climatique pour augmenter ses tarifs du jour au lendemain ?

Pas du jour au lendemain, non. Votre assureur "doit attendre la date d’anniversaire de votre contrat pour le faire", explique Raphaël Bartlomé, directeur du service juridique de l’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, qui a rédigé ce dossier sur l’assurance habitation. Et il doit vous prévenir au moins trois mois à l’avance par mail, courrier ou alors via votre espace personnel.

Le fait que la hausse soit due au risque climatique grandissant ne change strictement rien à la règle : "C’est un simple argument commercial". Depuis plusieurs années, les assureurs alertent sur le poids financier des catastrophes naturelles. "Le coût des aléas climatiques doublerait à l’horizon 2050, passant de 73,4 milliards à 143 milliards en 2050", peut-on dans cette synthèse de France Assureurs, qui défend les intérêts des professionnels.