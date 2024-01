Mon chien a grièvement mordu un autre chien, dois-je payer le vétérinaire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante du Mans : lors d'un séjour chez elle, le chien de sa sœur a grièvement blessé celui d'un couple d'amis. Thierry Coiffier lui délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Mon chien a grièvement blessé un autre chien en le mordant. Qui prend en charge les frais de vétérinaire ?

Le Code Civil est clair. Article 1243 : "Le propriétaire d’un animal […] est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé". Cela veut dire que vous êtes totalement responsable de votre chien, que vous devez le surveiller, ne pas le laisser divaguer, le tenir en laisse si besoin, etc. En cas de dégâts matériels, de blessures, c’est habituellement la garantie Responsabilité Civile de votre assurance habitation qui va indemniser le préjudice. Attention, on rappelle que pour que la garantie Responsabilité Civile s’applique, il faut que la victime soit extérieure à votre famille, donc ne doit pas vivre sous le même toit. Cela veut dire par exemple que si votre chien a ravagé votre canapé ou mordu votre enfant, la responsabilité civile ne s’appliquera pas.

Est-il possible de contester si l’on n’est pas d’accord avec la décision de l’assurance ? En matière d’assurance, il est toujours possible de contester. Dans un premier temps, on envoie une lettre recommandée avec accusé de réception en argumentant avec des photos, des témoignages, etc. On peut saisir ensuite le service réclamation de l’assurance puis le médiateur de l’assurance, tout cela pour éviter de prendre un avocat et de faire une procédure devant le tribunal judiciaire.

Et en cas de morsure sur une personne, ça se passe de la même manière ? Pas tout à fait. Concernant les assurances, c’est globalement la même chose. En revanche, le propriétaire d’un chien qui a mordu une personne doit déclarer cet acte à la mairie de sa commune. Un vétérinaire va alors évaluer le comportement de l’animal et son niveau de dangerosité, tout cela aux frais du propriétaire.

En cas d’inaction de ce dernier, le maire peut prendre des sanctions qui peuvent aller dans des cas extrêmes jusqu’à l’euthanasie de l’animal. Enfin, le propriétaire risque des sanctions pénales si la victime porte plainte. On le voit, être propriétaire d’un animal, cela implique beaucoup de responsabilités.

