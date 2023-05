L'installateur de ma cuisine a fait des dégâts, doit-il me dédommager ? Le 20H vous répond

Si ça tourne au vinaigre, il peut être utile de faire constater les dommages par un huissier de justice. Autrement dit, de faire un "relevé juridique" des dégâts. Attention, cette démarche est payante et reste à votre charge. Cependant, elle est très utile pour obtenir gain de cause, notamment devant les tribunaux. Grâce à cet annuaire, vous trouverez le commissaire de justice le plus près de chez vous. Il faut compter plusieurs centaines d’euros selon les départements et le constat à réaliser.

Vous pouvez également bénéficier d’une médiation, payante elle aussi, auprès du Syndicat National de l’Équipement de la Cuisine. "Il faut que le professionnel soit adhérent au syndicat, et cela permettra de trouver un accord amiable et d’éviter un procès – ou d’y mettre fin", nous explique-t-on au SYNEC. Vous pouvez aussi solliciter l’aide juridique de votre assurance habitation, si cela fait partie des garanties auxquelles vous avez droit, comme le conseille Luka Payras, experte pour le comparateur en ligne Selectra.