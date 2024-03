Mon déménagement a viré au cauchemar, puis-je refuser de payer ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Corrèze dont le déménagement s'est très mal passé. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Patricia, de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, nous explique que son déménagement s’est très mal passé. Outre des objets et meubles cassés, elle s'est notamment retrouvée avec "130 cartons" à déballer, alors qu'elle avait payé pour ne rien faire. Doit-elle néanmoins régler la facture ?

Patricia a rencontré de nombreux problèmes lors de son déménagement : date non respectée, objets et meubles cassés, cartons non déballés, etc. Concernant la date ou la période choisies, le déménageur est tenu de les respecter. Elles figurent dans le contrat de déménagement et dans ce qu’on appelle la lettre de voiture.

La lettre de voiture, c’est un document à remplir avant le déménagement par lequel vous autorisez le professionnel à transporter vos biens pendant un certain laps de temps. Et donc s’il ne respecte pas la date ou la période fixées, le professionnel doit vous indemniser pour le retard et les éventuelles conséquences financières que ce retard a engendré : des frais d’hôtel par exemple, de restauration, des journées de congé, etc. Il n’y a que des cas de force majeure qui puissent l’exonérer (tempête, incendie, etc.).

C’est la même chose en cas de casse. Là, c’est pareil, sauf cas de force majeure, de vice inhérent au bien ou de faute du client, le déménageur est responsable automatiquement des pertes et avaries. Dans ce domaine, il y a un document important, c’est la déclaration de valeur que vous avez remplie avant le déménagement. Y sont listés tous les biens de valeur. Vous n’avez d’ailleurs pas intérêt à minimiser leur valeur même si cela a des conséquences sur le coût de l’assurance. En cas de casse, vous serez indemnisés à la valeur de remplacement de l’objet, cela prend en compte notamment sa vétusté.

Comment faire valoir ces droits ? D’abord, on émet des réserves à la fin du déménagement. Mais si vous ne l’avez pas fait, ce n’est pas très grave car dans tous les cas, vous avez 10 jours pour envoyer votre réclamation détaillée au professionnel par lettre recommandée. Ensuite, on peut saisir le médiateur de la consommation désigné dans le contrat de déménagement

Tout cela pour éviter de lancer une procédure devant le tribunal judiciaire.

Des conseils pour éviter les mésaventures ? Méfiez-vous des offres à prix cassé. Faites réaliser plusieurs devis, vous vous rendrez vite compte du prix du marché. Faites attention à ces sociétés qui proposent leurs services sur des sites de petites annonces, il y a de tout et n’importe quoi. Choisissez plutôt une société adhérente à un syndicat type Chambre syndicale du déménagement ou certifiée NF. Dans la mesure du possible, essayez d’être présent le jour du déménagement pour suivre toutes les étapes.

