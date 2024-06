Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant de Haute-Garonne à propos de l'installation de pièces détachées chez le garagiste. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Mon garagiste refuse d’installer les pièces détachées que je lui ai apportées. En a-t-il le droit ?

Pourquoi vouloir faire installer ses propres pièces ? Evidemment, la première raison : c’est le prix. C’est souvent moins cher que de les acheter dans un garage. On peut aussi avoir envie d’utiliser des pièces d’occasion. Cela peut être aussi une volonté de contrôler la provenance et la qualité des pièces installées.

Mais alors, un garagiste a-t-il le droit de refuser ? Oui, totalement. Rien ne l’oblige à accepter de monter sur votre véhicule les pièces que vous lui apportez. Et dans la plupart des cas, les garagistes refusent. Il y a deux raisons à cela.

La première, c’est qu’un garagiste est tenu par une obligation de résultat. C’est-à-dire qu’il engage sa responsabilité en cas de problème sur la réparation. Donc monter une pièce dont il ignore finalement la provenance, la qualité, les spécifications précises, cela lui fait prendre un risque qu’il n’est pas obligé d’assumer.

La seconde raison, c’est que le garagiste gagne de l’argent en facturant les heures de main d’œuvre, mais aussi en réalisant une marge sur le prix des pièces qu’il va vendre. Donc ça sera moins rentable pour lui de monter les pièces que vous lui apportez.

Que peut-on faire alors ? La solution, c’est de se rendre dans un garage participatif ou solidaire. Il y en a de plus en plus.

Comment ça marche ? Il faut être un peu bricoleur quand même, mais ce type de garage met à votre disposition du matériel, c’est donc vous qui installez la pièce, mais il y a souvent un mécanicien professionnel qui vous encadre, il vous conseille. Donc vous pouvez monter vos propres pièces, et souvent pour une somme modique.

Quelques conseils sur les pièces détachées de nos voitures. Je vous rappelle que depuis le 1ᵉʳ janvier 2017, les garagistes doivent permettre aux automobilistes d’opter pour des pièces d’occasion. Cela permet de faire baisser le coût de la facture, ça peut être intéressant. De plus, depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, le marché des pièces détachées visibles (capot, pare-brise, feux, rétroviseur, etc ) a été libéralisé. Ce n’est plus un monopole pour les constructeurs. Cela va faire baisser les prix, là aussi, il y a peut-être de bonnes affaires à réaliser.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.