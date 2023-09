Mon lave-vaisselle tout neuf est tombé en panne deux fois : le 13H à vos côtés

Et s’il ne fait pas ? Il y a un cas où le vendeur peut refuser le remplacement, c’est quand cette solution entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à une réparation. Exemple : un clignotant est défectueux sur la voiture que vous venez d’acheter, il sera difficile d’obtenir le remplacement. Donc tout va dépendre de la nature de la panne et de la valeur du bien.

Et dans le cas de Claude ? Là, elle semble en droit de demander le remplacement, le moteur du lave-vaisselle est en panne, le prix de la réparation ne sera pas manifestement disproportionné par rapport au prix du lave-vaisselle. Et comment obliger le vendeur à changer le lave-vaisselle ? Si après votre lettre recommandée, il ne réagit pas au bout de 30 jours, vous pouvez demander l’annulation de la vente, il reprend son lave-vaisselle et vous votre argent.

En cas de litige, on peut faire appel à un médiateur de la consommation ou à un conciliateur de justice. Et au bout du bout, on peut faire une procédure devant le tribunal judiciaire