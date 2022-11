Mon propriétaire peut-il me réclamer de l'argent après des travaux d'économies d'énergie ? Le 20H vous répond

Mon propriétaire a réalisé des travaux de rénovation thermique. Peut-il me demander de lui reverser des économies de charges ?

Oui, c’est possible, comme le rappelle le site du ministère de la Transition énergétique. "À l’issue de la réalisation de travaux destinés à économiser l’énergie, le propriétaire pourra demander à son locataire une participation mensuelle fixe et non révisable s’élevant au maximum à la moitié de l’économie de charges estimée, pour une durée maximale de 15 ans".