Mon syndic refuse d'installer une prise pour ma voiture électrique, puis-je l'y contraindre ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant du Var qui souhaite faire installer une prise pour voiture électrique dans sa copropriété, mais se heurte à un refus du syndic. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Je voudrais faire installer une prise électrique pour ma voiture dans le parking de ma copropriété. Mon syndic refuse. Que puis-je faire ?

Voyons ce que dit la loi : tout particulier, propriétaire ou locataire, vivant en copropriété peut faire installer une infrastructure de recharge pour son véhicule électrique ou hybride rechargeable. Tout cela à ses frais évidemment. C’est ce qu’on appelle le "droit à la prise", consacré par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. Plus récemment, la loi du 24 décembre 2019, dite loi d’orientation des mobilités, est venue compléter le dispositif.

Comment fait-on valoir ce "droit à la prise" ? Le copropriétaire doit informer le syndic de sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception. Il faut lui adresser un descriptif détaillé des travaux ainsi qu’un plan technique d’intervention et un schéma de raccordement électrique. Rassurez-vous : tout cela est fourni en général par le prestataire que vous avez choisi.

Une fois cela fait, précisons que ces travaux ne nécessitent pas d’autorisation, de vote de l’assemblée générale. Le syndic devra juste l’inscrire à l’ordre du jour pour information. Attention parce que le syndic a quand même le pouvoir de refuser un projet d’installation de borne individuelle s’il a un motif légitime et sérieux. C’est le cas quand la décision d’équiper la copropriété en bornes de recharges a déjà été prise et est en attente de réalisation.

Mais attention, pour que ce refus soit valable, le syndic a 3 mois à compter de votre lettre recommandée pour s’opposer au projet en saisissant le président du tribunal judiciaire. Et si dans les six mois, les travaux dont il était question n’ont pas commencé, vous pouvez effectuer votre propre installation.

Mais la situation peut être encore plus compliquée, notamment quand l’immeuble est ancien. Car il faut souvent effectuer des travaux préparatoires, avant qu’un copropriétaire ne puisse exercer son droit à la prise. Par exemple : creuser une tranchée pour raccorder le parking au réseau électrique de l’immeuble. C’est ce qu’on appelle un pré-équipement.

"C’est un peu comme avec la fibre. Il faut distinguer le raccordement individuel et les travaux nécessaires au niveau de la copropriété pour permettre ce raccordement", nous explique maître Benjamin Naudin, avocat spécialiste en droit de la copropriété, auteur de La Copropriété, tout ce qu’il faut savoir sur les règles applicables en 2024. "Et pour l’heure, pour des immeubles anciens, il n’y a pas à proprement parler d’obligation pour la copropriété de pré-équiper l’immeuble. Donc si des travaux sont nécessaires et touchent aux parties communes, il faudra un vote de l’assemblée générale", poursuit maître Naudin.

"Un changement à signaler depuis le 1ᵉʳ mars 2020, ajoute-t-il : dans les copropriétés avec parkings sécurisés privatifs non équipés de bornes de recharge des véhicules électriques ou hybrides, le syndic devra inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de la réalisation d’une étude préalable sur l’utilité de s’équiper de ces bornes. Le syndic devra inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivante la question de la réalisation des travaux à proprement parler".

