Mon voisin a construit un garage juste devant mes fenêtres : le 13H à vos côtés

Comment une telle situation est-elle possible ? D’une manière générale, il est permis à un propriétaire de construire en limite de propriété. Mais il faut surtout consulter le PLU, le plan local d’urbanisme. C’est le document qui fixe les règles concernant votre commune. Dans le cas de Catherine, son mur muni de fenêtres est construit en limite de propriété. Normalement, il devrait être à 1m90 de la limite de propriété, c’est la règle. Mais vu que sa maison a plus de 30 ans, il y a prescription, donc son voisin ne peut plus le lui reprocher.

Deuxième élément : il se peut qu’une construction respecte les règles du Plan Local d’Urbanisme, mais qu’elle crée ce qu’on appelle un trouble anormal de voisinage pour perte d’ensoleillement. Alors comment faire pour mettre en avant ce trouble ?

Déjà, il faut aller voir son voisin pour essayer de régler le problème à l’amiable, mais la plupart du temps, il ne va pas détruire sa construction. Si rien ne se passe, on le met en demeure par lettre recommandée. Et ensuite, on s’engage dans une procédure pour trouble anormal de voisinage.