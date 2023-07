Mon voisin a installé une caméra qui filme les parties communes, est-ce légal ? Le 13H à vos côtés

Que faire si l’on s’aperçoit que des caméras ne respectent pas les règles ? D’abord, on va discuter avec son voisin. On peut ensuite le mettre en demeure par une lettre recommandée. Ensuite, on peut saisir la CNIL, la commission nationale de l’informatique et des Libertés. Vous pouvez lui adresser une plainte, voici un lien. Il vous sera demandé de joindre des photos des caméras. Après examen, la CNIL contactera votre voisin pour qu’il supprime ou modifie le champ de vision de sa caméra, cela peut peut-être le faire réfléchir.

S’il ne se passe rien, il faut porter plainte à la police ou à la gendarmerie, votre voisin risque 1 an d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Vous pouvez faire aussi une procédure au civil devant le tribunal judiciaire. Là, vous pouvez non seulement demander que cessent les atteintes à votre vie privée, mais aussi des dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi.