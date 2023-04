Mon voisin a-t-il le droit de construire une maison avec un tel vis-à-vis ? Le 13H à vos côtés

Nathalie, du Roë, en Mayenne, s’inquiète d’une construction près de sa maison. Les futures fenêtres de celle-ci ouvrent une vue plongeante sur son jardin et son intérieur. Que peut-elle faire ?

Il y a un document important en la matière : c’est le Plan local d’urbanisme, le PLU. Les règles concernant les nouvelles constructions y sont détaillées, notamment les distances à respecter. S’il n’y a pas de PLU, ce qui arrive parfois, il y a des règles du Code Civil qui peuvent s’appliquer. Si la construction a une vue droite, c’est-à-dire que vous voyez le terrain du voisin sans vous pencher depuis votre fenêtre, il doit y avoir au moins 1,90 mètre de distance. Si c’est une vue oblique, c’est-à-dire que vous devez vous pencher pour voir le terrain du voisin, il doit y avoir au moins 60 centimètres.

Mais attention, souligne Madeleine Perrin, experte immobilier, "même si une construction respecte les règles d’urbanisme, il se peut qu’elle crée quand même un trouble anormal de voisinage, on parle dans ce cas de perte d’intimité". "Et pour apprécier ce trouble, les juges prennent notamment en compte l’environnement. Ce sera différent si l’on est en ville ou en campagne". Cela signifie qu’en milieu urbain, la perte d’intimité est plus durement appréciée.