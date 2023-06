Mon voisin a-t-il le droit de faire autant de bruit en bricolant le dimanche ? Le 13H à vos côtés

Mon voisin bricole le dimanche, je suis incommodé par le bruit. Que puis-je faire ?

C’est vrai qu’être réveillé par le bruit d’une perceuse ou d’une tondeuse le dimanche matin, ce n’est jamais très agréable.

Donc déjà, si vous voulez jardiner ou bricoler, il faut connaître les horaires pendant lesquels c’est autorisé. C’est valable que vous habitiez en appartement ou en maison, sauf si vous avez la chance de résider dans un lieu totalement isolé.

Quels sont ces horaires ? Globalement, les heures pendant lesquelles vous pouvez bricoler sont définies par des arrêtés municipaux ou préfectoraux. Donc renseignez-vous auprès de votre mairie pour les connaître. Ceci dit, il y a des constantes définies par le conseil national du bruit. En semaine, il est possible de faire des travaux bruyants de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30. Le samedi, c'est de 9h à 12h et de 15h à 19h.

Le dimanche et les jours fériés, on sait que certains en profitent pour tondre, tailler les haies ou bricoler, mais c’est très encadré. D’une manière générale, ce n’est possible que de 10h à 12h. Et dans certaines communes, c’est tout simplement interdit, donc renseignez-vous bien.