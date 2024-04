Mon voisin fait trop de bruit en journée, quelles sont les règles du tapage diurne ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une infirmière de l'Hérault : elle travaille de nuit et peine à dormir le jour à cause d'un voisin bruyant. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Je travaille de nuit et mon voisin fait beaucoup de bruit la journée quand je dors. Que faire ?

Murielle qui habite Le Pouget, dans l’Hérault, est infirmière. Elle travaille de nuit et la journée, quand elle souhaite dormir, son voisin fait beaucoup de bruit. On parle souvent du tapage nocturne (22 heures à 7 heures) mais le tapage diurne (en journée), ça existe aussi !

Les règles sont sensiblement différentes s’il s’agit de bruit d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle ou de simple bricolage. Si c’est une activité professionnelle, il y a des seuils très précis d’émergence globale du bruit. L’émergence c’est la différence entre le bruit qu’il y a naturellement chez vous et le bruit quand votre voisin travaille. "Dans ce cas, la constatation se fait par sonomètre, le calcul de l’émergence globale du bruit nécessite des mesures très précises", nous indique Justine Monnereau, juriste en droit de l’environnement sonore au Centre d'information sur le bruit.

Autre règle : sauf dérogation, les bruits d’une activité professionnelle ne sont autorisés que les jours ouvrables, mais pas les dimanches et jours fériés.

Et si c’est du simple bricolage ? Là, c’est un peu plus souple. Il est possible de bricoler chez soi le samedi entre 9 heures et 12 heures puis entre 15 heures et 19 heures, mais le dimanche et jour férié seulement de 10 à 12 heures, c’est le conseil national du bruit qui a défini ces horaires.

Mais attention, on parle là de travaux légers, de bricolage. En dehors de ces horaires, le tapage diurne peut être constitué.

Mais même si ces horaires sont respectés, "si le bruit par son intensité, sa durée ou sa répétition porte atteinte à votre tranquillité ou à votre santé, cela peut constituer donc du tapage diurne", précise Justine Monnereau. "Il faut donc faire venir la police municipale ou à défaut la police ou la gendarmerie pour faire venir constater le trouble", poursuit Justine Monnereau.

Un contrevenant s’expose à une amende de 68 euros.

"Il est également possible de faire appel à la mairie afin qu’elle organise une médiation avec votre voisin", conclut Justine Monnereau. S’il ne se passe toujours rien, il faudra faire une procédure pour trouble anormal de voisinage devant le Tribunal Judiciaire. On peut demander réparation du préjudice subi notamment au niveau de la santé

