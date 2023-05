Mon vol a été annulé à cause d'une grève, à quel remboursement ai-je droit ? Le 13H à vos côtés

Si vous choisissez le remboursement, celui-ci doit intervenir dans les 7 jours de l’annulation. "Attention, nous précise maître Girondin-Vaudrémont, si la compagnie vous propose de vous rembourser avec des bons d’achat, vous pouvez très bien refuser. Vous êtes en droit d’exiger un remboursement en numéraire (virement, carte bancaire)".

En cas d’annulation, vous pouvez aussi prétendre à une indemnisation forfaitaire (son montant dépend de la longueur du vol).

Mais pour y avoir droit, il faut que l’annulation soit du fait de la compagnie. Par exemple : si c’est une grève du personnel de cette compagnie, c’est bon, vous avez droit à cette indemnisation. Si c’est une grève du personnel de l’aéroport ou des contrôleurs aériens, vous n’y avez pas droit.

Dans le cas de Nadine, il est question "des grèves en France". C’est vague. "Dans ce genre de cas, à votre demande, la compagnie va devoir prouver en quoi ces grèves ont entraîné l’annulation de votre vol", nous dit maître Girondin-Vaudrémont.

Alors, comment fait-on valoir ses droits en cas de désaccord ? On contacte d’abord le service client de la compagnie.

Si le désaccord persiste, mise en demeure par lettre recommandée. Ensuite, on peut saisir le médiateur Tourisme et Voyage et écrire à la DGAC, la direction générale de l’aviation civile. Mais la plupart du temps, le plus efficace, c’est de faire appel à un avocat spécialisé. Certes, il vous faudra lui régler des honoraires, mais la mise en demeure qu’il enverra à la compagnie suffit souvent à la résolution du problème...