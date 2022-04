Mutuelles pour chiens et chats : des assurances au poil

Soigner nos animaux coûte de plus en plus cher, en moyenne 830 euros par an pour un chien, 388 euros pour un chat. Voilà pourquoi de nombreux Français se tournent vers ces mutuelles spécialisées. Dans l'une d'elles à Paris, on aime les animaux. Certains salariés viennent au travail avec leur chien, et c'est peut-être le secret du succès de la compagnie. Après un an d'activité, elle compte déjà 15 000 clients.