Naissance, mariage… déclarez-les au plus vite !

Pourtant, on est deux Français sur trois à ne pas déclarer immédiatement un changement de situation. Pour nous y inciter, à partir de ce lundi soir, voici un des spots que nous pourrons voir. L'objectif est d'inciter les Français à déclarer les événements de la vie sans attendre. Déclarer au plus vite nous évite un rattrapage tardif et donc, potentiellement une baisse d'impôt immédiate.