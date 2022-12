Nouveau bonus réparation : quels sont les premiers appareils concernés ?

Mauvaise nouvelle pour ce couple de retraités. Leur machine à laver vient de tomber en panne et changer ce modèle pour l’équivalent en neuf leur coûterait près de 400 euros. Finalement, c’est un simple problème de vidange. Le montant de l’intervention s’élève à 84 euros.

Et depuis ce jeudi 15 décembre, ils peuvent bénéficier d’un bonus réparation directement déduit de leur facture : 45 euros pour un ordinateur portable, 25 euros pour un lave-linge, un réfrigérateur/congélateur, une cave à vin, une tablette ou un téléphone portable. Pour un téléviseur et un vidéoprojecteur, ce sera 30 euros, 15 euros pour un aspirateur, une perceuse/visseuse, un lecteur DVD, un home cinéma, un instrument de musique, un vélo et une trottinette. Enfin, 10 euros pour une machine à café à filtre et un fer à repasser.