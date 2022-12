Nouvelle aide carburants : quels sont les critères pour toucher les 100 euros ?

En revanche, beaucoup de personnes sont exclues du dispositif, comme les retraités. Au total selon le gouvernement, cette aide qui devrait coûter à l'État 1 milliard d'euros doit bénéficier aux 10 millions de travailleurs les plus modestes. Marie, qui gagne plus que le Smic et n'y aura donc pas droit, regrette la fin de la ristourne à la pompe : "Tout augmente, même pour nous qui avons des salaires à peu près moyens on va dire. Pour autant, on n'est pas aidé nous, et à la fin du mois, il ne nous reste rien...". Selon le gouvernement, cette indemnité de 100 euros représente au final une aide d’un peu plus de 10 centimes par litre pour un Français roulant 12.000 kilomètres par an. Soit le montant de la ristourne dont bénéficient aujourd'hui les automobilistes à la pompe.