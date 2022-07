Nouvelles aides au pouvoir d'achat : carburant, retraite, RSA... qui va toucher quoi ?

Gelé depuis plus de 5 ans, le point d'indice des fonctionnaires est revalorisé de 3,5%. Pour un salaire de 2000 euros par mois, cela représente une augmentation mensuelle de 35 euros. "Ils peuvent faire toujours mieux, on est bien d'accord", réagit une employée de la fonction publique, "mais c'est un plus pour nous, quand on fait les courses on voit une note à la fin qui est énorme". 5,7 millions d'agents publics sont concernés par cette augmentation générale.