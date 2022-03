Livres, vêtements, électronique... Les conseils pour acheter d'occasion

Autre cas de figure : si l'objet est acheté d’occasion auprès d’un particulier, il n’y a pas de garantie. Il faut alors se méfier des annonces postées sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ainsi, c'est de plus en plus courant pour les petits objets : le vendeur est à l'autre bout de la France, et vous devez payer d'abord pour récupérer le produit ensuit. Dans ce cas, d'une part, il ne faut jamais donner ses coordonnées bancaires, et, si possible, il est préférable de passer par une plateforme spécialisée dans la seconde main. Cela va sécuriser le paiement, mais il y pourra y avoir une petite commission.